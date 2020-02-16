Стали известны победители второго полуфинала Нацотбора на Евровидение (ВИДЕО)

16.02.2020 08:00

Второй полуфинал Национального отбора на международный песенный конкурс Евровидение-2020 состоялся в Киеве в субботу, 15 февраля, сообщает Корреспондент.net.

Свои конкурсные песни презентовали восемь участников: Moonzoo, Fo Sho, Элина Иващенко, Александр Порядинский, Garna, Khayat, David Axelrod, Tvorchi.

Из них в финал прошли – Tvorchi, Khayat и David Axelrod.

Победителей полуфинала определили по результатам голосования зрителей и оценок жюри.

Баллы судей:

Tvorchi - 8

Khayat - 7

David Axelrod - 6

Moonzoo - 5

Элина Иващенко - 4

Fo Sho - 3

Александр Порядинский - 2

Garna - 1

Баллы зрителей:

Tvorchi - 8

Khayat - 7

Александр Порядинский - 6

David Axelrod - 5

Элина Иващенко - 4

Fo Sho - 3

Moonzoo - 2

Garna - 1

Первый полуфинал состоялся 8 февраля. По его результатам в финал, который пройдет 22 февраля, вышли Kruть, Gо-A и Jerry Heil.