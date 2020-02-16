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Стали известны победители второго полуфинала Нацотбора на Евровидение (ВИДЕО)
16.02.2020 08:00
Второй полуфинал Национального отбора на международный песенный конкурс Евровидение-2020 состоялся в Киеве в субботу, 15 февраля, сообщает Корреспондент.net.
Свои конкурсные песни презентовали восемь участников: Moonzoo, Fo Sho, Элина Иващенко, Александр Порядинский, Garna, Khayat, David Axelrod, Tvorchi.
Из них в финал прошли – Tvorchi, Khayat и David Axelrod.
Победителей полуфинала определили по результатам голосования зрителей и оценок жюри.
Баллы судей:
- Tvorchi - 8
- Khayat - 7
- David Axelrod - 6
- Moonzoo - 5
- Элина Иващенко - 4
- Fo Sho - 3
- Александр Порядинский - 2
- Garna - 1
Баллы зрителей:
- Tvorchi - 8
- Khayat - 7
- Александр Порядинский - 6
- David Axelrod - 5
- Элина Иващенко - 4
- Fo Sho - 3
- Moonzoo - 2
- Garna - 1
Первый полуфинал состоялся 8 февраля. По его результатам в финал, который пройдет 22 февраля, вышли Kruть, Gо-A и Jerry Heil.
Теги: Украина, Евровидение, отбор
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