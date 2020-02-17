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Новый Джеймс Бонд стал жертвой коронавируса

17.02.2020 17:00
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Новый Джеймс Бонд стал жертвой коронавируса

В Китае из-за коронавируса отменили премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать", сообщает телеканал 112 Украина.
Из-за этого картина может потерять немалую долю прибыли от китайских зрителей, так как в свое время "Спектр" заработал там 84 млн долларов.
Отмечается, что все крупные сети кинотеатров в Китае закрылись на неопределенный срок в рамках карантина.
В украинский прокат картина "Не время умирать" выйдет 9 апреля 2020 года.



Теги: вирус, Китай, премьера, отмена, Джеймс Бонд
 
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