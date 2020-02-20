Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Кто является фаворитом нацотбора на Евровидение 2020 по количеству просмотров в YouTube

20.02.2020 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Кто является фаворитом нацотбора на Евровидение 2020 по количеству просмотров в YouTube

В субботу, 22 февраля, в Украине состоится финал национального отбора на Евровидение 2020. Он определит исполнителя, который представит Украину на международном песенном конкурсе в Роттердаме в мае 2020 года, сообщает НВ.
По результатам двух полуфиналов финалистами стали: Krutь, Go-A, Jerry Heil, Tvorchi, Khayat и David Akselrod. Лидером среди них по количеству просмотров в сети YouTube оказался дуэт Tvorchi.
Приводим данные по состоянию на вечер среды, 19 февраля.
1. Tvorchi — Bonfire — 278 тыс
2. Krutь — 99 — 253 тыс
3. GO_A — Соловей — 233 тыс
4. KHAYAT — Call for Love — 202 тыс
5. Jerry Heil — Vegan — 198 тыс
6. David Akselrod — Horizon — 98 тыс



Теги: Украина, Евровидение, финал, отбор, фаворит
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх