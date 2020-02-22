Где и когда смотреть финал нацотбора на Евровидение 2020

22.02.2020 15:00

Финал национального отбора на Евровидение 2020 пройдет в Украине 22 февраля, сообщает ICTV.

Телевизионную трансляцию будут проводить каналы СТБ и UA: Первый. Начало трансляции в 19.00.

По результатам двух прямых эфиров в финал прошли шесть участников из 16, в том числе GO-A, TVORCHI, KHAYAT, KRUTЬ, David Axelrod и Jerry Heil.

Лидерами по количеству баллов в своих полуфиналах стали TVORCHI и KRUTЬ.

За судейским столом заседают Тина Кароль, Виталий Дроздов и Андрей Данилко.