Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Минздрав Украины создал мультфильмы о коронавирусе (ВИДЕО)15:00
- В Кривом Роге художник расписал подъезд многоэтажки13:00
- Букмекеры обновили рейтинг участников Евровидения 202013:00
- Украина выбрала своего представителя на Евровидение 2020 (ВИДЕО)09:00
- Где и когда смотреть финал нацотбора на Евровидение 202015:00
- НВО анонсировал выход нового эпизода легендарного сериала "Друзья"12:00
- Группа MOZGI выпустила клип о сильных женщинах (ВИДЕО)15:00
- Кто является фаворитом нацотбора на Евровидение 2020 по количеству просмотров в YouTube14:00
- Студент из Украины снимет фильм по роману Стивена Кинга18:00
- Фильм по пьесе Олега Сенцова сегодня презентуют на Берлинском кинофестивале (ВИДЕО)14:00
Минздрав Украины создал мультфильмы о коронавирусе (ВИДЕО)
26.02.2020 15:00
На сайте Минздрава Украины появились два мультфильма, которые рассказывают как защититься от коронавируса и что делать в случае подозрения на инфицирование вирусом COVID-19, информирует Цензор.НЕТ.
Коронавирусы - это большая семья респираторных вирусов, которые могут вызывать заболевания: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома.
Как сообщается на сайте Минздрава, основными клиническими признаками и симптомами коронавируса являются лихорадка и затрудненное дыхание.
В случае появления симптомов, свидетельствующих об острых респираторных заболеваниях во время путешествия или после него, туристам рекомендуется обратиться к врачу и предоставить сведения об истории путешествий.
Теги: Украина, вирус, мультфильм, Минздрав, COVID-19
Читайте также:
- В Украине подтвержден первый случай свиного гриппа!
- Минздрав Украины берет на контроль ситуацию с новым коронавирусом
- В Украине зафиксирована вспышка опасного вируса
- Неизвестный вирус атаковал Украину. Эпидемия распространяется!
- Свиной грипп обошел Украину стороной
- В Киеве госпитализирован мужчина с подозрением на свиной грипп
- Кабмин назначил социальные стипендии студентам с линии соприкосновения на Донбассе14:00
- В оккупированном Донецке произошло страшное ДТП11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 26 февраля10:00
- В СНБО заявили о наличии полного списка граждан Украины, получивших российские паспорта15:00
- В "ДНР" придумали новую "государственную награду"12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 25 февраля10:00
- В ГМСУ назвали количесто жителей ОРДЛО, получивших украинский биопаспорт15:00
- На КПВВ "Марьинка" умер 80-летний мужчина14:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 24 февраля10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 23 февраля12:00
- Cтали известны первые результаты тестов на коронавирус в Новых Санжарах17:00
- Центр Разумкова выяснил отношение украинцев к особому статусу Донбасса16:00
- Минздрав Украины создал мультфильмы о коронавирусе (ВИДЕО)15:00
- Кабмин назначил социальные стипендии студентам с линии соприкосновения на Донбассе14:00
- Коронавирус вмешался в Лигу Европы13:00
- В YouTube заблокировали пропагандистский телеканал «ДНР»12:00
- В оккупированном Донецке произошло страшное ДТП11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 26 февраля10:00
- Всем въезжающим в Украину будут мерить температуру09:00
- Коронавирус обнаружен в соседней с Украиной стране08:00
- «Украинский центризм». Что это значит?17:00
- «100 достижений» правительства Гончарука: самое важное16:00
- Шаг к мечте о собственном бизнесе. Как работает программа доступных кредитов?19:00
- 5 аргументов в пользу сокращения количества депутатов18:00
- Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP10:00
- Евро-2020: памятка болельщика20:00
- Реформа высшего образования: что ждет студентов?19:00
- Что подарить девушке на 8 марта, если она увлекается танцами?19:00
- Налоговые изменения: высокие лимиты для ФЛП и деофшоризация17:00
- Какие изменения ждут украинцев в 2020 году?16:00
- В СНБО заявили о наличии полного списка граждан Украины, получивших российские паспорта
- В оккупированном Донецке произошло страшное ДТП
- Кабмин назначил социальные стипендии студентам с линии соприкосновения на Донбассе
- В "ДНР" придумали новую "государственную награду"
- В ГМСУ назвали количесто жителей ОРДЛО, получивших украинский биопаспорт
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 24 февраля
- В Италии началась паника из-за эпидемии коронавируса
- На КПВВ "Марьинка" умер 80-летний мужчина
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 25 февраля
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 26 февраля