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Архив - Культура

Минздрав Украины создал мультфильмы о коронавирусе (ВИДЕО)

26.02.2020 15:00
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Минздрав Украины создал мультфильмы о коронавирусе (ВИДЕО)

На сайте Минздрава Украины появились два мультфильма, которые рассказывают как защититься от коронавируса и что делать в случае подозрения на инфицирование вирусом COVID-19, информирует Цензор.НЕТ.
Коронавирусы - это большая семья респираторных вирусов, которые могут вызывать заболевания: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома.
Как сообщается на сайте Минздрава, основными клиническими признаками и симптомами коронавируса являются лихорадка и затрудненное дыхание.
В случае появления симптомов, свидетельствующих об острых респираторных заболеваниях во время путешествия или после него, туристам рекомендуется обратиться к врачу и предоставить сведения об истории путешествий.





Теги: Украина, вирус, мультфильм, Минздрав, COVID-19
 
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