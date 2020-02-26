Минздрав Украины создал мультфильмы о коронавирусе (ВИДЕО)

26.02.2020 15:00

На сайте Минздрава Украины появились два мультфильма, которые рассказывают как защититься от коронавируса и что делать в случае подозрения на инфицирование вирусом COVID-19, информирует Цензор.НЕТ.

Коронавирусы - это большая семья респираторных вирусов, которые могут вызывать заболевания: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома.

Как сообщается на сайте Минздрава, основными клиническими признаками и симптомами коронавируса являются лихорадка и затрудненное дыхание.

В случае появления симптомов, свидетельствующих об острых респираторных заболеваниях во время путешествия или после него, туристам рекомендуется обратиться к врачу и предоставить сведения об истории путешествий.





