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Архив - Культура

Россия отправит на Евровидение-2020 певца из Запорожья

27.02.2020 12:00
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Россия отправит на Евровидение-2020 певца из Запорожья

Россию на Евровидении-2020 в Роттердаме представит 35-летний певец Александр Панайотов, который родился в Запорожье. Об этом сообщает СТРАНА.ua.
Песню, с которой артист выступит на музыкальном конкурсе, пока еще шлифуют и широкой публике не предъявили. Однако известно, что выбрать композицию для Евровидения Панайотову помог его продюсер Григорий Лепс.
Музыкант родился в Запорожье, но не раз принимал участие в российских музыкальных проектах: в 2003 году занял почетное второе место в "Народном артисте" на канале "Россия", в 2016-м дошел до финала шоу "Голос" на Первом, после которого и стал подопечным продюсерского центра Григория Лепса.



Теги: Россия, Евровидение, Александр Панайотов
 
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