Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Телеканал для оккупированных территорий не сможет начать работу в срок13:00
- Россия отправит на Евровидение-2020 певца из Запорожья12:00
- Минздрав Украины создал мультфильмы о коронавирусе (ВИДЕО)15:00
- В Кривом Роге художник расписал подъезд многоэтажки13:00
- Букмекеры обновили рейтинг участников Евровидения 202013:00
- Украина выбрала своего представителя на Евровидение 2020 (ВИДЕО)09:00
- Где и когда смотреть финал нацотбора на Евровидение 202015:00
- НВО анонсировал выход нового эпизода легендарного сериала "Друзья"12:00
- Группа MOZGI выпустила клип о сильных женщинах (ВИДЕО)15:00
- Кто является фаворитом нацотбора на Евровидение 2020 по количеству просмотров в YouTube14:00
Россия отправит на Евровидение-2020 певца из Запорожья
27.02.2020 12:00
Россию на Евровидении-2020 в Роттердаме представит 35-летний певец Александр Панайотов, который родился в Запорожье. Об этом сообщает СТРАНА.ua.
Песню, с которой артист выступит на музыкальном конкурсе, пока еще шлифуют и широкой публике не предъявили. Однако известно, что выбрать композицию для Евровидения Панайотову помог его продюсер Григорий Лепс.
Музыкант родился в Запорожье, но не раз принимал участие в российских музыкальных проектах: в 2003 году занял почетное второе место в "Народном артисте" на канале "Россия", в 2016-м дошел до финала шоу "Голос" на Первом, после которого и стал подопечным продюсерского центра Григория Лепса.
Теги: Россия, Евровидение, Александр Панайотов
Читайте также:
- Родители Алексея Воробьева на радостях решили обвенчаться
- Євробачення-2017: як Юлія Самойлова стала зброєю Кремля
- Евровидение-2012: главная звезда "Бурановских бабушек" - Пугачева (ФОТО)
- Стал известен порядок выступлений стран-участниц "Евровидения"!
- Съемки нового клипа Приходько превратились в кошмар
- Светлана Лобода открыла тайну своей песни для Евровидения
- В "ЛНР" назвали крайний срок перерегистрации пенсионеров16:00
- В "ДНР" анонсировали запуск автобуса в Адыгею14:00
- "ЦРБ" "ДНР" прокомментировал отключение терминалов самообслуживания в "республике"12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 28 февраля10:00
- В Мариуполе начато строительство "натовского" военного городка16:00
- На КПВВ Донбасса ввели процедуру измерения температуры въезжающим из ОРДЛО15:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 27 февраля11:00
- Кабмин назначил социальные стипендии студентам с линии соприкосновения на Донбассе14:00
- В оккупированном Донецке произошло страшное ДТП11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 26 февраля10:00
- Citroen представила двухместный электромобиль за 6000 евро18:00
- Шахтер узнал следующего соперника в Лиге Европы17:00
- В "ЛНР" назвали крайний срок перерегистрации пенсионеров16:00
- Uber запустила приложение для "маршруток"15:00
- В "ДНР" анонсировали запуск автобуса в Адыгею14:00
- Телеканал для оккупированных территорий не сможет начать работу в срок13:00
- "ЦРБ" "ДНР" прокомментировал отключение терминалов самообслуживания в "республике"12:00
- СНБО опубликовал 8 правил профилактики заражения коронавирусом11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 28 февраля10:00
- Первый случай коронавируса зарегистрирован в Беларуси09:00
- «Украинский центризм». Что это значит?17:00
- «100 достижений» правительства Гончарука: самое важное16:00
- Шаг к мечте о собственном бизнесе. Как работает программа доступных кредитов?19:00
- 5 аргументов в пользу сокращения количества депутатов18:00
- Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP10:00
- Евро-2020: памятка болельщика20:00
- Реформа высшего образования: что ждет студентов?19:00
- Что подарить девушке на 8 марта, если она увлекается танцами?19:00
- Налоговые изменения: высокие лимиты для ФЛП и деофшоризация17:00
- Какие изменения ждут украинцев в 2020 году?16:00
- В оккупированном Донецке произошло страшное ДТП
- В СНБО заявили о наличии полного списка граждан Украины, получивших российские паспорта
- Кабмин назначил социальные стипендии студентам с линии соприкосновения на Донбассе
- На КПВВ Донбасса ввели процедуру измерения температуры въезжающим из ОРДЛО
- В "ДНР" придумали новую "государственную награду"
- "ЦРБ" "ДНР" прокомментировал отключение терминалов самообслуживания в "республике"
- В Мариуполе начато строительство "натовского" военного городка
- В "ЛНР" назвали крайний срок перерегистрации пенсионеров
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 25 февраля
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 26 февраля