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Архив - Культура

Телеканал для оккупированных территорий не сможет начать работу в срок

28.02.2020 13:00
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Телеканал для оккупированных территорий не сможет начать работу в срок

Новосозданный телеканал для оккупированных территорий не сможет начать работу 1 марта, как планировалось, передает Цензор.НЕТ.
Об этом заявил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.
По его словам, получение лицензии и разрешения на вещание канала, созданного на базе UATV, может занять несколько недель.
В то же время ранее три источника, близких к Министерству культуры, молодежи и спорта сообщили, что презентация телеканала состоится в понедельник, 2 марта, в 15:00 и называться он будет "Дом".



Теги: запуск, телеканал, ОРДЛО
 
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