Тома Круза поместили на карантин в Италии

29.02.2020 17:00

Все участники творческой команды нового фильма «Миссия невыполнима-7», а также голливудский актер Том Круз, который исполняет главную роль, были отправлены на карантин из-за коронавируса. Об этом сообщает таблоид Daily Mail, передает ВВС Украина.

Вся съемочная группа и звезда Голливуда были размещены в лучшем отеле Венеции, где они проведут в обсервации ровно 2 недели, как и положено из-за вспышки коронавируса.

Журналисты рассказали, что Круз прилетел в Италию неделю назад, и должен был участвовать в съемках нескольких сцен - на фоне достопримечательностей Венеции и на гондоле.

Согласно предварительным данным, создатели фильма, включая актеров, уже прошли медицинское обследование, и ни у кого из них симптомов коронавируса обнаружено не было.