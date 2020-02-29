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Архив - Культура

Тома Круза поместили на карантин в Италии

29.02.2020 17:00
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Тома Круза поместили на карантин в Италии

Все участники творческой команды нового фильма «Миссия невыполнима-7», а также голливудский актер Том Круз, который исполняет главную роль, были отправлены на карантин из-за коронавируса. Об этом сообщает таблоид Daily Mail, передает ВВС Украина.
Вся съемочная группа и звезда Голливуда были размещены в лучшем отеле Венеции, где они проведут в обсервации ровно 2 недели, как и положено из-за вспышки коронавируса.
Журналисты рассказали, что Круз прилетел в Италию неделю назад, и должен был участвовать в съемках нескольких сцен - на фоне достопримечательностей Венеции и на гондоле.
Согласно предварительным данным, создатели фильма, включая актеров, уже прошли медицинское обследование, и ни у кого из них симптомов коронавируса обнаружено не было.



Теги: Италия, Том Круз, карантин, COVID-19
 
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