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В Днепре установили блинный рекорд Украины (ВИДЕО)

01.03.2020 11:00
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В Днепре установили блинный рекорд Украины (ВИДЕО)

В Днепре в последний день зимы провели массовое празднования праздника Колодия (Масленицы). В ходе этого действа четыре повара за час испекли 721 блин и установили рекорд Украины, сообщает Укринформ.
Отмечается, что блины выпекались сразу на 18 сковородках. Они нагревались на открытом огне, в специальной печи, которая вращалась по принципу карусели, создавая некий конвейер.
Один повар смазывал сковородки, другой наливал тесто, третий переворачивал, а четвертый складывал блины "конвертиком".
После того, как блины напекли, их пересчитали и представитель Книги рекордов Украины вручила сертификат поварам, а блины раздали всем желающим.



Теги: рекорд, Масленица, блины, Днепр
 
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