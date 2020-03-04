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Архив - Культура

Jerry Heil раскритиковали за поддержку российских участников Евровидения-2020

04.03.2020 16:00
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Jerry Heil раскритиковали за поддержку российских участников Евровидения-2020

Во вторник, 3 марта, Jerry Heil опубликовала фотографию, на которой предстала в кожаном платке в стиле MARUV, а в заметке написала: "Мне кажется, или мы с вами уже знаем имя победителя нынешнего Евровидения?" Чтобы избежать двусмысленности фразы, певица отметила группу из Санкт-Петербурга Little Big, которая в 2020 году будет представлять Россию на Евровидении, сообщает Телеканал новостей «24».
Такое сообщение вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков блога Jerry Heil. Многие не поняли, почему артистка публично поддержала представителей страны-агрессора.
Но не прошло и нескольких дней, как на инстаграм-странице звезды появилась другая запись. Jerry Heil призналась, что хочет поставить точку в обсуждениях, которые вредят не только ее эмоциональному состоянию, но и родственникам. Артистка заявила: она продолжает поддерживать украинскую группу Go_A, которая будет представлять страну на Евровидении-2020.
"Я неоднократно в интервью о Нацотборе выражала поддержку нашим. Это даже не обсуждается!"– заявила Jerry Heil.



Теги: скандал, Instagram, Jerry Heil, Little Big
 
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