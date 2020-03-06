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Студия "Квартал 95" выпустила украиноязычное шоу (ВИДЕО)
06.03.2020 12:00
Вчера, 5 марта, студия "Квартал 95" начала новый сезон своего юмористического шоу "ЧистоNews" на украинском языке, сообщает СТРАНА.ua.
Ведущими обновленной программы стали актриса шоу "Женский квартал" Ирина Сопонару и актер "Студии Квартал 95" Степан Казанин. В начале выпуска Ирина Сопонару сообщила, что "новости теперь будут обсуждать на украинском языке".
Так же ведущие отметили, что программу будут вести "красавица Ирина Сопонару и красавец Степан Казанин".
В первый выпуск нового сезона вошли восемь сюжетов об актуальных событиях Украины.
Теги: шоу, украинский язык, Квартал 95
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