Лидер группы Rammstein прокатился на карусели в Припяти

08.03.2020 16:00

Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн засветился в украинском городе-призраке Припяти, сообщает Апостроф.

Судя по всему, музыкант отправился на экскурсию в Чернобыльскую зону отчуждения на следующий день после концерта своего одноименного сайд-проекта Lindemann в одном из клубов Киева.

Два коротких видео из центра Припяти Линдеманн опубликовал в личных Инстаграм-сториз. На них эпатажный певец не очень похож на обыкновенного туриста. Вместо стандартных фото в парке города, музыкант решил прокатиться на одной из каруселей.