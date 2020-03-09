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Архив - Культура

Go_A изменили песню для Евровидения (ВИДЕО)

09.03.2020 16:00
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Go_A изменили песню для Евровидения (ВИДЕО)

В сети появилась новая, доработанная, версия фольклорной композиции "Соловей", с которой в этом году группа Go_A представит Украину на Евровидении, сообщает РБК-Украина.
Вместе с музыкантами работой над песней занялся продюсер Руслан Квинта. Новая версия "Соловья" звучит более глубоко и слажено, вокал "выровняли", однако поклонники в сети прохладно восприняли новшествою. Они требуют "удалить это позорище, и ехать со старой версией песни", которая была "жестче, и поэтому - круче".



Теги: Евровидение, песня, Go_A
 
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