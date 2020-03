Букмекеры сменили фаворита Евровидения 2020

10.03.2020 15:00

Букмекеры обновили прогноз относительно победителя песенного конкурса Евровидение 2020, сообщает ICTV.

Так, на первом месте оказалась Болгария с 12% шансов на победу. Исполнительница Victoria будет петь песню Tears Getting Sober.

Второе место на Евровидении букмекеры прогнозируют Daoi & Gagnamagnio из Исландии. Группа будет представлять страну на Евровидении 2020 с песней Think About Things.

Третье место с коэффициентом 10% букмекеры отдают Литве, которую представляет The Roop с песней On Fire.

Российская группа Little Big опустился со второй позиции на пятую с шансами на победу в 7%.

Украина пока занимает 27 место в прогнозе букмекеров. До обновления прогноза наша страна занимала 23 место.

Теги: Евровидение