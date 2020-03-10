Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Букмекеры сменили фаворита Евровидения 2020

10.03.2020 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Букмекеры сменили фаворита Евровидения 2020

Букмекеры обновили прогноз относительно победителя песенного конкурса Евровидение 2020, сообщает ICTV.
Так, на первом месте оказалась Болгария с 12% шансов на победу. Исполнительница Victoria будет петь песню Tears Getting Sober.
Второе место на Евровидении букмекеры прогнозируют Daoi & Gagnamagnio из Исландии. Группа будет представлять страну на Евровидении 2020 с песней Think About Things.
Третье место с коэффициентом 10% букмекеры отдают Литве, которую представляет The Roop с песней On Fire.
Российская группа Little Big опустился со второй позиции на пятую с шансами на победу в 7%.
Украина пока занимает 27 место в прогнозе букмекеров. До обновления прогноза наша страна занимала 23 место.



Теги: Евровидение, букмекер, фаворит
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх