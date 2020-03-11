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Группа "Время и Стекло" объявила о распаде (ВИДЕО)
Надя Дорофеева и Позитив записали видеообращение, в котором сообщили, что "Время и Стекло" готовится к прощальному туру, сообщает bigmir.net.
Во вторник, 10 марта популярная украинская группа "Время и Стекло" презентовала 5-минутный клип на песню "Навсегда/никогда". В новом ролике Надя Дорофеева и Позитив смотрят на большом экране архивные видео со своих репетиций, съемок клипов и различных выступлений. В конце ролика артисты плачут и обнимаются с сотрудниками продюсерского центра MOZGI Entertainment.
Отметим, что это видео коллектив подписал, как "Время истекло". В комментариях под клипом поклонники дуэта предположили, что таким образом "Время и Стекло" решили объявить о распаде.
А в среду, 11 марта, на официальном ютуб-канале дуэта появилось видеообращение Нади Дорофеевой и Позитива. Артисты заявили, что ролик "Время истекло" стал их последним клипом. Звезды отметили, что они были участниками группы почти 10 лет, но всегда наступает момент, когда нужно двигаться дальше. Сейчас "Время и Стекло" готовится к прощальному туру. Последний концерт состоится 11 сентября в Дворце "Украина" в Киеве.
Теги: YouTube, обращение, Время и стекло
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