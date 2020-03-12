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Том Хэнкс c женой заразились коронавирусом

12.03.2020 11:00
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Том Хэнкс c женой заразились коронавирусом

Американский актер Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом. Об этом артист написал в Twitter 12 марта, сообщает Корреспондент.net.
"Рита (жена актера - ред.) и я сейчас в здесь, в Австралии. Мы почувствовали себя немного уставшими, простудившимися, и еще появилась боль в теле. У Риты время от времени был озноб. Чтобы все сделать правильно, как и нужно сейчас, нас проверили на коронавирус, и результат оказался положительным", - сообщил Хэнкс.



Теги: жена, Том Хэнкс, заражение, COVID-19
 
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