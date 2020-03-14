Лидер группы ТIК стал ведущим кулинарного шоу

14.03.2020 14:00

Виктор Бронюк, известный украинский музыкант, лидер группы ТIК, стал ведущим кулинарного шоу под названием «Первое, второе и компот» на телеканале ICTV. На официальном сайте этого канала говорится, что премьера данного шоу состоится уже 21 марта, сообщает Replyua.net.

Следует отметить, что «Первое, второе и компот» - дебютное кулинарное шоу для этого телеканала. В нем известный музыкант будет делиться со зрителями рецептами приготовления очень вкусных, а главное, простых блюд. Кроме всего прочего, весь процесс приготовления пищи будет происходить в режиме реального времени.