Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

16.03.2020 08:00

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко заболела коронавирусом. Она сейчас находится в самоизоляции, сообщает СТРАНА.ua.

Об этом актриса рассказала в Instagram.

"Сижу в изоляции дома с диагнозом коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость - мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это во всерьез!" - рассказала Куриленко.