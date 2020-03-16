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Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
16.03.2020 08:00
Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко заболела коронавирусом. Она сейчас находится в самоизоляции, сообщает СТРАНА.ua.
Об этом актриса рассказала в Instagram.
"Сижу в изоляции дома с диагнозом коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость - мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это во всерьез!" - рассказала Куриленко.
Теги: Ольга Куриленко, заражение, COVID-19
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