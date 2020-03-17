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Мюзикл "Кошки" назван худшим фильмом года (ВИДЕО)

17.03.2020 15:00
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Мюзикл "Кошки" назван худшим фильмом года (ВИДЕО)

В Лос-Анджелесе из-за коронавируса отменили церемонию вручения антипремии "Золотая малина" за наиболее сомнительные достижения в области кино, но организаторы решили огласить список победителей на YouTube-канале, сообщает телеканал 112 Украина.
Рекордсменом по количеству антинаград стал мюзикл "Кошки" - всего он получил шесть наград из восьми номинаций.
В частности, "Кошки" были названы худшим фильмом, а также получили антипремию за режиссуру, сценарий, роли второго плана и худший экранный дуэт.
Две победы достались фильму "Рэмбо: Последняя кровь", в том числе в номинации "Худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат" и "Худшее грубое пренебрежение человеческой жизнью и общественной собственностью".
Худшей актрисой была названа Хилари Дафф за роль в фильме "Призраки Шэрон Тейт", а актером — Джон Траволта за "Фанатика" и "Бок о бок".



Теги: YouTube, Золотая малина, лауреат
 
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