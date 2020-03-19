В Украине не будут проводить нацотбор на "Евровидение 2021"

19.03.2020 12:00

В 2021 году Украину на конкурсе "Евровидение" будет представлять победитель национального отбора "Евровидение 2020", группа Go-A, сообщается на официальной странице песенного конкурса "Евровидение" в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Если в жизни группы ничего не поменяется и они будут готовы выступить на сцене "Евровидения" в следующем году, мы будем этому содействовать", – подчеркнул глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.

Он сообщил, что это решение согласовано с руководством телеканала СТБ.