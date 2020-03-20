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Во Франции отменили Каннский кинофестиваль

20.03.2020 12:00
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Во Франции отменили Каннский кинофестиваль

Из-за пандемии коронавируса, в четверг, 19 марта, организаторы 73-го Каннского кинофестиваля сообщили, что перенесут мероприятие на конец июня или начало июля, сообщает ТСН.
Напомним, фестиваль должен был состояться 12-23 мая. "Как только развитие событий во Франции и международная ситуация в сфере здравоохранения позволит нам оценить реальную возможность, мы сообщим о своем решении", - говорится в заявлении кинофестиваля.
Вопрос переноса мероприятия откладывался до последнего. Однако поскольку заболевание COVID-19 распространилось по всей Франции, его проведение, как и других массовых мероприятий, стало невозможным.



Теги: Франция, Каннский кинофестиваль, отмена
 
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