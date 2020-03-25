Шварценеггер пожертвовал $1 млн на борьбу с коронавирусом

25.03.2020 15:00

Известный актер и политик Арнольд Шварценеггер пожертвовал на борьбу с коронавирусом миллион долларов. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, передает Корреспондент.net.

Шварценеггер уверен, что каждый должен внести свой вклад в улучшение ситуации вместо того, чтобы "сидеть на диване и жаловаться".

Актер назвал врачей "настоящими героями на передовой" и отметил, что именно на их защиту передал деньги. Также актер признался, что гордится тем, что "является частью этого".