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Игорь Николаев рассказал о результате теста на коронавирус
30.03.2020 12:00
Российский певец Игорь Николаев, у которого подозревали коронавирус, сообщил, что его анализ на Covid-19 показал отрицательный результат, передает СТРАНА.ua.
Об этом Николаев сообщил в Instagram, также он разместил фото бланка с результатами анализа.
"Долгожданный результат: Covid-19 - "Отрицательно"! Я очень благодарен своим друзьям и коллегам за искреннее беспокойство и слова поддержки! Спасибо всем, кто верил в положительный исход и был тактичным и доброжелательным! Спасибо прекрасному коллективу Коммунарки за профессионализм, оптимизм и неравнодушие!.." - написал музыкант.
Теги: тест, Игорь Николаев, результат, COVID-19
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