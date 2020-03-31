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Организаторы Евровидения анонсировали серию онлайн-концертов участников
После отмены Евровидения-2020 его организаторы анонсировали серию домашних концертов, трансляция которых пройдет на YouTube, сообщает Апостроф.
Как отметили ранее представители EBU (Европейского вещательного союза), цель их идеи - подбодрить людей на карантине, поддержать артистов и их песни, написанные для участия в конкурсе, который не состоится из-за эпидемии коронавируса.
Согласно информации на официальной странице Евровидения в Твиттер, первый эпизод онлайн-концертов опубликуют уже 3 апреля. В каждом из таких эпизодов выступят сразу несколько участников конкурса, включая артистов, заявленных на 2020 год. Каждый конкурсант исполнит свою песню и кавер-версию другого хита Евровидения.
Примечательно, что выбор кавер-версии будет неслучайным. За каждый трек будут голосовать подписчики Евровидения в социальных сетях, просто принимая участие в опросах с четырьмя возможными вариантами.
В числе первых уже 3-го апреля выступит представитель Ирландии в 2018 году Райан О’Шонесси. За последующими анонсами можно следить, подписавшись на страницы Евровидения в YouTube, Facebook, Instagram и Twitter.
Теги: Евровидение, концерт, YouTube, онлайн
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