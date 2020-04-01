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Архив - Культура

Лучший друг Льва Лещенко сдал тест на COVID-19

01.04.2020 17:00
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Лучший друг Льва Лещенко сдал тест на COVID-19

После вечеринки ко дню рождению сестры Игоря Крутого, на которой был зараженный коронавирусом Лев Лещенко, некоторые гости решили сдать тест на COVID-19. Среди них и лучший друг Лещенко российский юморист Владимир Винокур, сообщает "Диалог.UA".
На своей страничке в "Инстаграм" Винокур сообщил, что к нему приезжали медики и взяли мазок из гортани, который покажет: есть ли коронавирусная инфекция.
"Дорогие друзья!!! Должен поделиться с вами радостным событием!!!" - написал юморист в микроблоге. Публикацию он проиллюстрировал результатом теста на COVID-19. К счастью, он оказался отрицательным. Также Винокур опубликовал фото с медиками.



Теги: тест, Лев Лещенко, Владимир Винокур, COVID-19
 
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