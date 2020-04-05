Disney назвала новые даты премьер своих фильмов

05.04.2020 17:00

Студия Disney назвала новые даты выхода фильмов, релиз которых был отложен из-за коронавирус, сообщает LIGA.net.

Студия приняла решение выпустить фильм "Артемис Фаул" непосредственно в сервисе Disney +, без выхода в кинотеатрах. Вместе с тем, для большинства своих фильмов Disney выбрала традиционный путь релиза.Новые даты выхода фильмов Disney: