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Архив - Культура

Надежду Бабкину госпитализировали со странной пневмонией

07.04.2020 09:00
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Надежду Бабкину госпитализировали со странной пневмонией

Состояние Надежды Бабкиной, которую ранее госпитализировали с подозрением на коронавирус, резко ухудшилось. Звезду ввели в кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает "Утро".
При этом состояние Бабкиной вызывает у медиков недоумение. Ей сделали два анализа на COVID-19, которые оказались отрицательными. В то же время у артистки обширная двусторонняя пневмония.
Врачи, с которыми общались журналисты издания, говорят, что инфекция из Китая могла мутировать и новую разновидность тесты могут не распознавать.



Теги: пневмония, кома, Надежда Бабкина
 
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