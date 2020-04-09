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Архив - Культура

MEGOGO запустил канал с круглосуточным показом сериала «Друзья»

09.04.2020 17:00
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MEGOGO запустил канал с круглосуточным показом сериала «Друзья»

На медиасервисе MEGOGO начал вещание интерактивный канал [М] Друзья HD, эфир которого всецело посвящён любимому сериалу миллионов «Друзья», сообщает Mediasat.
Канал [М] Друзья HD уже доступен пользователям подписки «ТВ и Кино: Максимальная». Канал вещает круглосуточно и показывает эпизоды популярного сериала в режиме нон-стоп.
Напомним, «Друзья» – популярный американский ситком, который впервые вышел на экраны в 1994 году. Сериал имеет 10 сезонов. Проект получил немало наград, среди которых шесть премий «Эмми» и «Золотой глобус».



Теги: сериал, друзья, телеканал, MEGOGO
 
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