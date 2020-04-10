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В Ухане отпраздновали окончание карантина световым шоу (ВИДЕО)
10.04.2020 08:00
В китайском Ухане - эпицентре пандемии коронавируса устроили праздник по случаю окончания 76-дневного жесткого карантина для жителей города, сообщает Укринформ.
Вдоль набережных города люди размахивали флагами, скандировали: "Ухань, вперед!", а также пели национальный гимн Китая".
Карантинные ограничения в городе, где зафиксировали большинство случаев коронавируса и летальных случаев в Китае, постепенно уменьшались в течение нескольких недель.
Теги: праздник, карантин, конец, Ухань
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