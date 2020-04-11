Джамала выступила на "домашнем Евровидении" (ВИДЕО)

11.04.2020 15:00

Несмотря на то, что Евровидение-2020 в этом году отменили, организаторы конкурса решили сделать серию домашних концертов на YouTube, чтобы сплотить и подбодрить европейцев в дни карантина. В Eurovision Home Concerts приняла участие и украинская певица Джамала, сообщает Апостроф.

Выступление артистки состоялось 10 апреля. Джамала исполнила песню "1944", которая принесла ей победу на Евровидении в 2016 году.

По условиям Eurovision Home Concerts, участники должны исполнить не только свою песню, но и кавер-версию другого хита Евровидения на выбор зрителей. Джамала спела Arcade Дункана Лоуренса.

При записи видео Джамала и музыканты придерживались условий карантина - каждый играл и пел у себя дома.

Запись онлайн-выступления уже доступна на YouTube-канале певицы.