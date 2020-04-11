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Джамала выступила на "домашнем Евровидении" (ВИДЕО)
Несмотря на то, что Евровидение-2020 в этом году отменили, организаторы конкурса решили сделать серию домашних концертов на YouTube, чтобы сплотить и подбодрить европейцев в дни карантина. В Eurovision Home Concerts приняла участие и украинская певица Джамала, сообщает Апостроф.
Выступление артистки состоялось 10 апреля. Джамала исполнила песню "1944", которая принесла ей победу на Евровидении в 2016 году.
По условиям Eurovision Home Concerts, участники должны исполнить не только свою песню, но и кавер-версию другого хита Евровидения на выбор зрителей. Джамала спела Arcade Дункана Лоуренса.
При записи видео Джамала и музыканты придерживались условий карантина - каждый играл и пел у себя дома.
Запись онлайн-выступления уже доступна на YouTube-канале певицы.
Теги: Евровидение, онлайн, Джамала
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