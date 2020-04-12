Татьяна Буланова попала в реанимацию

12.04.2020 13:00

Российская певица Татьяна Буланова была госпитализирована в Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт, сообщает Рамблер.

Буланова сообщила, что сама обратилась к врачам из-за проблем со здоровьем. У 51-летней артистки наблюдались скачки давления, также давало знать о себе сердце.

«У меня уже некоторое время были проявления тахикардии, дистонии, давленьице скакало», — приводит слова исполнительницы РИА Новости.

Как оказалось, она вовремя попросила помощи у докторов.

«Симптоматика после обследования МРТ звучит, конечно, не очень, — предынсультная», — расстроена певица.

Пока Буланова помещена в реанимацию, ей назначены уколы и капельницы. Лечение помогает, артистка говорит, что ей уже стало намного лучше.



