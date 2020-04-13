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У Стаса Михайлова обнаружили коронавирус с пятой попытки
13.04.2020 17:00
Стас Михайлов признался, что его тест на коронавирус оказался положительным. Артиста уже выписали из больницы, теперь он находится на самоизоляции, сообщает Утро.
О том, что у певца диагностирована пневмония, стало известно еще на прошлой неделе. Однако тогда четыре теста показали отрицательный результат, только пятое исследование подтвердило коронавирус.
Сейчас, после проведенного лечения, артист ждет результат еще одного теста из Роспотребнадзора. Только после этого Михайлов будет считать себя полностью здоровым.
Теги: тест, Стас Михайлов, COVID-19
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