Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Опубликована программа телетрансляций пасхальных богослужений

15.04.2020 18:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Опубликована программа телетрансляций пасхальных богослужений

В рамках борьбы с коронавирусом верующим на Пасху советуют оставаться дома. Приобщиться к богослужениям можно будет с помощью трансляций – они будут проходить на нескольких украинских телеканалах, сообщает Телеканал новостей «24».
Расписание трансляций Пасхальных богослужений:
Украинская греко-католическая церковь
Трансляция службы этой церкви начнется позже – в 7 утра 19 апреля. Продлится все до 11:00 того же дня. Покажут богослужение 24 канал, а также ICTV и UA:Первый.
Православная Церковь Украины
Начнется трансляция Пасхальной службы в 23:00 18 апреля. Закончится она в 3:00 19 апреля. В своем эфире богослужение покажет 24 канал, а также "1+1" и UA:Первый.
Украинская православная церковь Московского патриархата
Начнется богослужение в 23:00 18 апреля и продлится до 3:00 19 апреля. Покажут службу телеканалы "Украина" и "Интер".



Теги: Украина, телевидение, трансляция, пасхальная служба
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх