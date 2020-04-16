Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Надежду Бабкину перевели из Коммунарки в военный госпиталь

16.04.2020 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Надежду Бабкину перевели из Коммунарки в военный госпиталь

70-летняя российская певица Надежда Бабкина, которую госпитализировали из-за осложненной пневмонии, была перевезена из спецклиники в Коммунарке в военный госпиталь имени Вишневского в подмосковный Красногорск, сообщает СТРАНА.ua.
Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии. По некоторым данным, ей все-таки диагностировали коронавирус. Врачи на днях вывели ее из медикаментозной комы. После этого Надежда Бабкина изъявила желание переехать в военный госпиталь. Бабкиной выделили отдельную палату в госпитале имени Вишневского в подмосковном Красногорске.



Теги: пневмония, лечение, Надежда Бабкина, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх