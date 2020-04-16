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Надежду Бабкину перевели из Коммунарки в военный госпиталь
16.04.2020 15:00
70-летняя российская певица Надежда Бабкина, которую госпитализировали из-за осложненной пневмонии, была перевезена из спецклиники в Коммунарке в военный госпиталь имени Вишневского в подмосковный Красногорск, сообщает СТРАНА.ua.
Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии. По некоторым данным, ей все-таки диагностировали коронавирус. Врачи на днях вывели ее из медикаментозной комы. После этого Надежда Бабкина изъявила желание переехать в военный госпиталь. Бабкиной выделили отдельную палату в госпитале имени Вишневского в подмосковном Красногорске.
Теги: пневмония, лечение, Надежда Бабкина, COVID-19
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