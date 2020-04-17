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20 апреля состоится телепремьера комедии «Скажене весілля-2»
В праздничный выходной, 20 апреля, в 22:00 на «1+1» состоится телепремьера комедийного фильма «Скажене весілля-2». Это продолжение фильма, в 2018 году ставшего самой кассовой украинской лентой, сообщает TELEKRITIKA.
По сюжету «Скаженого весілля-2» после бракосочетания дочери Василия Середюка Екатерины с французом Франсуа прошел год, и теперь пришло время выдавать замуж старшую дочь Наталью. Пять лет назад Наталья поссорилась с отцом и ушла из дома, но теперь вернулась, и не одна, а с женихом Юрием. Василий Середюк невероятно счастлив снова видеть дома родную дочь, а вот новость о том, что его зятем может стать 43-летний мужчина, значительно старше Натальи, его изрядно озадачила.
В фильме «Скажене весілля-2» сыграли Назар Заднепровский, Полина Василина, Джимми Воха-Воха, Юрий Горбунов, Леся Самаева, Александр Кобзарь, Вера Кобзарь, Инна Приходько, Арам Арзуманян, Потап, Дмитрий Монатик, Алексей Супрун, Екатерина Кузнецова и Алексей Завгородний.
Теги: премьера, комедия, телеканал 1+1
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