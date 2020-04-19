Всемирно известные музыканты дали "антикоронавирусный" онлайн-концерт (ВИДЕО)

19.04.2020 17:00

Более 100 известных музыкантов в субботу вечером дали онлайн-концерт "Единый мир: дома вместе" в поддержку противодействия коронавирусу. Организаторами события стали ВОЗ и движение Global Citizen, сообщает Украинская правда.

В созданном в сотрудничестве с Леди Гагой концерте приняли участие Аланис Мориссетт, Андреа Бочелли, Билли Айлиш, Элтон Джон, Пол Маккартни и многе друге знаменитые артисты, которые выступили вживую из своих домов.

Восьмичасовое мероприятие транслировалось в прямом эфире. Прибыль, полученная от концерта, будет направлена в Фонд противодействия COVID-19 ВОЗ.