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Звезды "Квартала 95" сняли клип о "карантинной диете" (ВИДЕО)

20.04.2020 17:00
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Звезды "Квартала 95" сняли клип о "карантинной диете" (ВИДЕО)

Комедийные актеры Евгений Кошевой и Юрий Ткач записали карантинный трек под названием "Пузіко, як у Юзіка" и сняли на него домашний клип. В ролике звезды "Квартала 95" показывают, как много они едят в самоизоляции, сообщает Апостроф.
Видео опубликовано на Instagram-страницах комиков, а также в YouTube. "Если и дальше мы так будем набивать пузики, через месяц в "Квартале" будет еще два Юзика", - поют Ткач и Кошевой.
Пользователи сети по-разному оценили трек: одни увидели в нем свой карантин и поблагодарили комиков за позитив, а другие назвали его "издевательством", отметив, что у многих людей сейчас нет средств, чтобы "набить пузико".



Теги: диета, клип, карантин, Квартал 95
 
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