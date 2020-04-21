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Архив - Культура

Борис Гребенщиков написал песню о самоизоляции (ВИДЕО)

21.04.2020 14:00
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Борис Гребенщиков написал песню о самоизоляции (ВИДЕО)

Борис Гребенщиков опубликовал свою новую песню, которую посвятил самоизоляции, сообщает Neva.Today.
Композицию он назвал "Не выходи за дверь", и в ней описывает людей в спецодежде, которые ждут "на лестничной клетке", а также поет о новостях, которые похожи на "выгребную яму".
Новую песню он записал на видео. При этом он сидит на фоне залитого солнцем луга и деревьев. Где именно музыкант сейчас находится неизвестно, но фанаты оценили не только трек, но и радужный пейзаж.



Теги: YouTube, Борис Гребенщиков, песня, карантин
 
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