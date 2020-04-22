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Сегодня состоится премьера фильма "Год Президента Зеленского"

22.04.2020 15:00
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Сегодня состоится премьера фильма "Год Президента Зеленского"

Сегодня, в 19:00 на официальных страницах Офиса Президента Украины в социальных сетях состоится премьерный показ фильма "Год Президента Зеленского". сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Кроме того, фильм можно будет посмотреть на ряде ведущих украинских телеканалов.



Теги: фильм, премьера, Зеленский
 
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