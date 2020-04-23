В Японии сняли римейк "Чебурашки" (ВИДЕО)

23.04.2020 14:00

Японские мультипликаторы презентовали короткометражный мультфильм про Чебурашку. Ролик появился на одном из японских YouTube-каналов, сообщает Корреспондент.net.

Короткометражка на японском языке создана с использованием 3D-технологий. По сюжету крокодил Гена сам находит Чебурашку в ящике с апельсинами.

На кадрах видно, как герои мультфильма одеваются в костюмы пингвинов, зайцев и панд. Также крокодил Гена играет на гармошке, а Чебурашка танцует по его аккомпанемент.

Отмечается, что короткометражный мультфильм был создан к десятилетию со дня премьеры полнометражного японского мультика о Чебурашке.