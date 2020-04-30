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Фестиваль Atlas Weekend перенесли на 2021 год
Популярный среди молодежи фестиваль Atlas Weekend, хедлайнерами которого в этом году должны были быть американский хип-хоп исполнитель Asap rocky и британская группа Alt-J, перенесли на 2021 год. Об этом сообщается на странице фестиваля в Facebook, информирует СТРАНА.ua.
Причиной переноса стала пандемия коронавируса, которая продолжается в мире. "Мы не можем подвергать риску гостей, команду и артистов фестиваля, проводя его этим летом", - говорится в сообщении.
Вместе с тем организаторы объявили даты Atlas Weekend-2021. В следующем году фестиваль будет проходить с 6 по 11 июля. Все билеты, купленные на Atlas Weekend-2020, останутся в силе. При желании их можно будет вернуть и получить обратно деньги.
Atlas Weekend ежегодно проходит на ВДНХ в Киеве. В этом году мероприятие должно было проходить с 7 по 12 июля.
Теги: Киев, фестиваль, перенос, COVID-19
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