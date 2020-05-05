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Украинский фильм "Племя" установил рекорд YouTube (ВИДЕО)
Фильм "Племя" посмотрело более 50 миллионов человек на YouTube, что является абсолютным рекордом для украинского кино. Как информирует Цензор.НЕТ, подсчет удалось произвести благодаря легальному YouTube каналу компании Video Lаnd.
Помимо того, что "Племя" считается самым титулованным из когда либо снятых украинских фильмов (более 50 наград, включая 3 награды Недели Критики Каннского фестиваля, приз Европейской академии), теперь его посмотрело наибольшее количество зрителей по всему миру среди всех фильмов украинского производства, снятых в период независимости.
Картина "Племя" вышла на экраны в 2014 году. Лента особенна тем, что она стала первым фильмом в мире, снятым без единого слова - исключительно на украинском языке жестов.
Главный герой фильма, Сергей, попадает в специализированный интернат для слабослышащих, где существует криминальная организация, "Племя". Он пытается занять свое место в иерархии школы и принимает участие в нескольких ограблениях. Когда Сергей влюбляется в Анну, одну из наложниц Смотрящего, ему приходится нарушить неписаные законы племени.
Теги: Украина, фильм, YouTube, рекорд
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