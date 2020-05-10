«Союзмультфильм» представил свой первый 3D-мультфильм (ВИДЕО)

10.05.2020 17:00

Киностудия "Союзмультфильм" представила на YouTube-канале свой первый 3D-мультфильм "Хомячок Фрош: Друзья в поисках клада", сообщает ИА REGNUM.

Тринадцатиминутная лента создана по книге российской писательницы Елены Никитиной, рассказывающей о добром и смелом, слегка застенчивом, но бесстрашном искателе приключений — Хомячке Фроше.

Как рассказали в пресс-службе, это первый короткометражный 3D-релиз киностудии, по уровню технического исполнения соответствующий современным высокотехнологичным мультфильмам: персонажи и фоны тщательно проработаны, видны мельчайшие детали одежды и предметов, нюансы движений и мимики персонажей.