Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Мюзикл "Гуцулка Ксеня" стал доступен на YouTube (ВИДЕО)

12.05.2020 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Мюзикл "Гуцулка Ксеня" стал доступен на YouTube (ВИДЕО)

Популярная украинская комедия "Гуцулка Ксеня" стала доступна для бесплатного просмотра на ютуб-канале "1+1", сообщает Телеканал новостей «24».
До сих пор киноленту транслировали стриминговые платформы, поэтому киноманам приходилось платить за просмотр.
Видео сразу же вызвало ажиотаж среди любителей кино: всего за несколько дней мюзикл посмотрели свыше 100 тысяч человек. Это и не удивительно, ведь украинский мюзикл получил две престижные награды Золотая Дзыга.



Теги: Украина, бесплатно, YouTube, мюзикл
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх