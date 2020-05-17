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Организаторы Евровидения-2021 уточнили условия участия в конкурсе
Страны-участницы Евровидения, отмененного в этом году из-за коронавируса, смогут отправить на конкурс в 2021 году новых артистов или выбранных в этом году. Об этом сообщается в Twitter организаторов конкурса, передает Главком.
«Вещатели могут решить, какого исполнителя или артистов отправить на конкурс в 2021 году: либо представителя этого года, либо нового», – говорится в сообщении.
Также в следующем году участники конкурса должны будут выступить в Роттердаме уже с новыми песнями. «В соответствии с правилами международного песенного конкурса Евровидение песни этого года не имеют право быть представлены на конкурсе в 2021 году», – отметили организаторы.
Ежегодный конкурс Евровидение должен был состояться в мае 2020 года в Роттердаме. Однако из-за ситуации с распространением коронавируса мероприятие было отменено. Как заявили организаторы, причиной отмены стала «неопределенность, вызванная распространением Covid-19 во всей Европе, а также ограничения, введенные правительствами участвующих вещательных компаний и властями Нидерландов.
Теги: Евровидение, правила, участники
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