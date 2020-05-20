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В Киеве открывается новый автокинотеатр
20.05.2020 16:00
21 мая в Киеве откроется первый легальный автокинотеатр на Левом берегу — KINOLIFE Cinema. Показы стартуют в тот же день и будут проходить ежедневно на паркинге Арт-завода «Платформа» (улица Беломорская, 1), сообщает Фраза.
Репертуар автокинотеатра будет меняться каждую неделю. Информацию о новинках можно проверять на сайте кинотеатра: http://cinema.kinolifedistribution.com/.
При посещении автокинотеатра безопасность зрителей будет на первом месте. Приобрести билеты можно только онлайн, администрация просит всех оставаться в своем авто. Звук будет транслироваться через FM-радиоприемники.
Теги: Киев, кинотеатр, автомобиль
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