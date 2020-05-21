Названы "виртуальные" победители "Евровидения-2020"

21.05.2020 16:00

Международный музыкальный конкурс "Евровидение-2020" в этом году был отменен из-за пандемии коронавируса, однако три телеканала — из Швейцарии, Дании и Австралии — решили провести свое альтернативное голосование в прямом эфире, сообщает Багнет.

По итогам голосования в Австралии тройка лидеров сформировалась следующим образом: первое место заняла группа из Исландии "Дади ог Гагнамагнид". Вторая строчка досталась российской рейв-группе Little Big, третья — литовскому коллективу The Roop. Аналогично голоса распределились и в Швейцарии. В Дании победителями тоже назвали "Дади ог Гагнаманид".

В качестве альтернативы для выбора победителя рассматривалось и количество просмотров на YouTube. Тут российский коллектив из Петербурга абсолютный лидер — более 97 млн просмотров. На втором месте с 7,5 млн просмотров — группа из Литвы. Замыкает тройку Азербайджан — 5 млн просмотров.