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Нацсовет обвинил телеканал «Эспрессо» в нарушении законодательства
22.05.2020 13:00
Национальный совет по вопросам телерадиовещания назначил проверку телеканала «Эспрессо». Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета, передает Главком.
11 мая в эфире «Эспрессо» ведомство зафиксировало трансляцию «программ иностранного производства» — «Радио Свободы» и «BBC News Украина». Их объем, по словам регулятора, нарушил закон о телевидении и радиовещании.
«Лицензиатом уменьшена минимальная доля национального аудиовизуального продукта, которого по лицензии должен быть не менее 24 часа/сутки (100%)», – сказано в сообщении.
Отмечается, что регулятор примет окончательное решение в отношении вещателя по результатам проверки.
На телеканале «Эспрессо» считают такие обвинения необоснованными, и заявляют о политическом преследовании.
Теги: закон, проверка, телеканал
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