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Архив - Культура

Замдиректора телеканала ATR Муждабаева в России признали террористом

23.05.2020 13:00
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Замдиректора телеканала ATR Муждабаева в России признали террористом

Заместитель генерального директора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев сообщил, что в России его официально назвали террористом. Об этом Муждабаев написал в Twitter, передает LIGA.net.
"Принимаю поздравления! Теперь я, как и много других крымчан и украинцев, официальный террорист РФ. Спасибо россиянам за такую награду, ценю, горжусь. Слава Украине! Смерть врагам!", – написал Муждабаев.
Журналист опубликовал документ, в котором его обвиняют по статье – публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма.



Теги: Крым, терроризм, обвинение, директор, телеканал
 
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