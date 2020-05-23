Замдиректора телеканала ATR Муждабаева в России признали террористом

23.05.2020 13:00

Заместитель генерального директора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев сообщил, что в России его официально назвали террористом. Об этом Муждабаев написал в Twitter, передает LIGA.net.

"Принимаю поздравления! Теперь я, как и много других крымчан и украинцев, официальный террорист РФ. Спасибо россиянам за такую награду, ценю, горжусь. Слава Украине! Смерть врагам!", – написал Муждабаев.

Журналист опубликовал документ, в котором его обвиняют по статье – публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма.