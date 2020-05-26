В Мариуполе проведут "виртуальный" последний звонок

26.05.2020 14:00

29 мая, в прямом эфире Мариупольского телевиденья, пройдет последний школьный звонок. Так, мариупольские учащиеся смогут отметить любимый финальный праздник учебного года, сообщает горсовет Мариуполя.

«В условиях карантинных ограничений решили перенести и праздник последнего звонка в режим онлайн», - отметил коммерческий директор телеканала Иван Завражнов.

В съемке проморолика снялись известные мариупольцы. Пока организаторы не раскрывают всех секретов, но обещают зрителям насыщенную и интересную программу.