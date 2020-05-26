Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

В Мариуполе проведут "виртуальный" последний звонок

26.05.2020 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Мариуполе проведут "виртуальный" последний звонок

29 мая, в прямом эфире Мариупольского телевиденья, пройдет последний школьный звонок. Так, мариупольские учащиеся смогут отметить любимый финальный праздник учебного года, сообщает горсовет Мариуполя.
«В условиях карантинных ограничений решили перенести и праздник последнего звонка в режим онлайн», - отметил коммерческий директор телеканала Иван Завражнов.
В съемке проморолика снялись известные мариупольцы. Пока организаторы не раскрывают всех секретов, но обещают зрителям насыщенную и интересную программу.



Теги: Донбасс, Мариуполь, онлайн, последний звонок
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх